Agnieszka Woźniak-Starak stawia czoło mrozom w czarnej kominiarce [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Agnieszka Woźniak-Starak po raz kolejny udowodniła, że tytuł jednej z najlepiej ubranych polskich gwiazd przypadł jej nie bez powodu. Piękna prowadząca "Dzień Dobry TVN" ostatnio opuszczała studio stacji w fantastycznej stylizacji, gdzie główną rolę zagrały kultowe jeansy! Ten model wraca do łask i jest absolutnym hitem tego sezonu. Sami spójrzcie, jak genialnie wygląda w nich gwiazda! Agnieszka Woźniak-Starak w najmodniejszych jeansach tego roku Agnieszka Woźniak-Starak uwielbia bawić się modą i zawsze wychodzi jej to doskonale. Piękna dziennikarka inspiruje swoim stylem tysiące fanek, które chętnie wzorują się na total lokach gwiazdy. Tym razem możemy podziwiać jej kolejną stylizację dzięki czujnym paparazzi, którzy zrobili prezenterce zdjęcia pod studiem stacji TVN. Gwiazda obdarowała fotoreporterów szczerym uśmiechem. Zobaczcie sami, jak wyglądała! Agnieszka Woźniak Starak ostatnio zdecydowała się na grafitową marynarkę oraz bluzkę w tym samym kolorze, a do tego zestawu dobrała genialne czarne botki oraz szerokie jeansy z przetarciami. Look gwiazdy dopełnia pojemna torebka w odcieniu brązu z szerokim pasem. Jak już wspomnieliśmy, tym razem to kultowe jeansy przykuły naszą uwagę. Jest to model, który w tym sezonie króluje w modowych trendach. Zapomnijcie zatem o obcisłych spodniach czy leginsach – postawcie na luz, który jest totalnie hot! Do tego typu jeansów świetnie będą pasować nie tylko wygodne sportowe buty, ale także botki i szpilki. Możecie zatem bawić się nimi do woli i łączyć na różne sposoby. Jeansy w stylu Agnieszki Woźniak-Starak w Pull&Bear Jak już wspomnieliśmy, podobne jeansy w stylu Agnieszki Woźniak-Starak możecie upolować w popularnych sieciówkach. Nam bardzo spodobały się te z Pull&Bear, które są teraz w...