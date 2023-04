Agnieszka Woźniak-Starak w dziewczęcym looku w "Dzień Dobry TVN". Fani podzieleni: "Tragedia"

Stylizacje Agnieszki Woźniak-Starak w "Dzień Dobry TVN" są ostatnio coraz głośniej komentowane, m.in. ze względu na oryginalny dobór butów , które często są uważane za dość kontrowersyjne, jak na przykład buty "racice" od Maisona Margieli . Ostatni look Agnieszki tym razem nie będzie tak bardzo dzielił jej fanów. Dlaczego? Ponieważ Woźniak-Starak postawiła na klasykę, która zawsze się sprawdza. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" postawiła w ostatnim odcinku śniadaniówki na jeansowy komplet od Isabel Marant - krótką kurtkę z bufiastymi rękawami (2400 zł) i spodnie do kompletu (1499 zł). Wszystko zestawiła z klasycznymi czarnymi botkami na stabilnym słupku. Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak wychodzi z "Dzień Dobry TVN" w hitowych kozakach! To must have na 2021 rok Agnieszka Woźniak-Starak w jeansowym komplecie i czarnych botkach wyglądała wspaniale, zwłaszcza że Agnieszka może pochwalić się figurą modelki. My dajemy jej stylizacja 10 na 10 możliwych punktów! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Bartek Smagowski (@bartek_smagowski_hair) Jeansowa kurtka z bufiastymi rękawami i oryginalnymi rękawami, na którą zdecydowała się Agnieszka Woźniak-Starak, to model Pauline od Isabel Marant. Cena to ok. 2400 złotych. Jasny jeans będzie jednym z największych hitów wiosny 2021, dlatego jeśli wahacie się nad zakupem podobnego modelu, po prostu go kupcie! Do kurtki Agnieszka dobrała jeansy z wiosennej kolekcji, również od Isabel Marant. Ich cena to 1499 złotych....