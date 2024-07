Już 10 stycznia na rynku ukaże się nowy numer magazynu Ewy Chodakowskiej "Be Active" na luty 2017. Na okładce - zjawiskowa Agnieszka Woźniak-Starak! Gwiazda TVN może pochwalić się perfekcyjnie płaskim brzuchem. Od dawna ćwiczy pod okiem Ewy Chodakowskiej, ale to nie jedyny jej sekret. Swoje sposoby na tak świetną figurę zdradziła tylko w "Be Active".

Agnieszka Woźniak-Starak w bikini na okładce "Be Active"

Co jeszcze w numerze? 7 świetnych przepisów na smaczne dania idealne na Walentynki. Ponadto - 5 ćwiczeń kardio od Ewy! A także rozgrzewający jadłospis pełny... dobrych węglowodanów, mnóstwo właściwości oleju kokosowego, pożywne śniadania na zimę oraz poradnik - jak wyrobić w sobie dobre nawyki.

Nowy "Be Active" z Agnieszką Woźniak-Starak na okładce - już od 10 stycznia w sprzedaży. Serdecznie polecamy!

