Agnieszka Woźniak-Starak wraca do show-biznesu? Po tragicznej śmierci jej męża, Piotra Woźniaka-Staraka, dziennikarka stacji TVN zrezygnowała z występów przed kamerami. W związku z premierą ostatniego filmu Piotra, "Ukryta gra", prezenterka udzieliła jednego wywiadu swoim kolegom i koleżankom z branży. Kiedy? Gdzie go zobaczymy? Poznajcie wszystkie szczegóły!

Agnieszka Woźniak-Starak wystąpi w "Dzień Dobry TVN"

W sierpniu br. na mazurskim jeziorze Kisajno zginął Piotr Woźniak-Starak. Mąż dziennikarki miał wypadek na motorówce. Po nieudanym manewrze wraz z koleżanką, która była na łódce, wpadli do wody. Piotrowi nie udało się dopłynąć do brzegu. Kobieta uratowała się.

Po tragicznej śmierci męża, Agnieszka Woźniak-Starak zrezygnowała z pracy. Dziennikarka usunęła się w cień, jednak angażowała się w promocję ostatniego dzieła męża. Produkcję z Billem Pullmanem w roli głównej można oglądać w kinach od piątku, 8 listopada.

Jak informuje "Fakt" Agnieszka przyjęła zaproszenie swojej stacji i w sobotę, 9 listopada, zostanie wyemitowany wywiad z prezenterką, która opowie o produkcji męża w "Dzień Dobry TVN". Przeprowadziła go Dorota Wellman:

- Uważa, że jest to winna Piotrowi. Poza tym jest kompetentna w temacie filmu, bo zna go od podszewki. Spędziła przecież na planie bardzo dużo czasu - mówi informator tabloidu.

Nie wiadomo, o której godzinie w sobotę zostanie pokazany wywiad z Agnieszką w "Dzień Dobry TVN". Niemniej jednak na "Ukrytą Grę" warto do kin pójść już dzisiaj! Tu przeczytanie naszą recenzję z produkcji. Nie tylko my zachwalamy to dzieło - po pierwszych pokazach "Ukryta Gra" zebrała już kilka nagród. Film dostał wyróżnienie za najlepszy montaż i nagrodę specjalną za doskonale zrealizowane kino gatunkowe na 44. Festiwalu Filmowym w Gdyni. Otrzymał też dwa Złote Lwy w kategoriach: najlepszy montaż i nagroda specjalna jury.

Agnieszka Woźniak-Starak udzieli pierwszego wywiadu po śmierci męża.

Dziennikarka opowie o ostatnim filmie jej męża, "Ukryta Gra"

