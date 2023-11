W poniedziałek 4 listopada miała miejsce oficjalna premiera ostatniego filmu produkcji Piotra Woźniaka-Staraka "Ukryta gra". Na premierze nie zabrakło Agnieszki Woźniak-Starak, która miała duży wkład w tę produkcję - Agnieszka nagrała materiał dla TVN o kulisach powstawania filmu jej męża.

Hołd dla Piotra Woźniaka-Staraka na premierze "Ukrytej gry"

Podczas uroczystej premiery filmu najbardziej w pamięci zapadnie wszystkim jeden wyjątkowy moment. Tego dnia oddano hołd Piotrowi Woźniakowi-Starakowi. Przed premierą filmu "Ukryta gra" zaprezentowano fragmenty jego największych produkcji: "Bogów" i "Sztuki kochania". Jednak najmocniejsze stało się po chwili... Nagle z głośników wszyscy usłyszeli głos Piotra:

Czasami idziemy po coś, chcemy to zwyciężyć, a zwyciężamy coś innego. I ten film uczy takiej świadomości. że sukces nie zawsze jest tam, gdzie my go chcemy - powiedział przed śmiercią o "Ukrytej grze".

W tym momencie wszyscy zamilkli, widać było że część widzów wyraźnie się wzruszyła. To był zdecydowanie najbardziej wzruszający moment podczas premiery.

"Ukryta gra" - o czym jest film?

"Ukryta gra" trafi do kin już 8 listopada. O czym opowiada film w reżyserii Łukasza Kośmickiego? Akcja "Ukrytej gry" rozgrywa się w latach 60. - amerykański sen zamienia się w koszmar, radzieckie wojska płyną w stronę Kuby, Chruszczow grozi atakiem nuklearnym. Napięcie między USA a ZSRR sięga zenitu. W Warszawie do szachowej rozgrywki przygotowuje się dwóch graczy: Amerykanin i Rosjanin. Nie będzie to jednak zwykły mecz... Jedno jest pewne: Joshua Mansky (w tej roli Bill Pullman) rozegra pojedynek, w którym stawką jest ratowanie ludzkości przed nuklearną zagładą.

Na premierze "Ukrytej gry" nie zabrakło Agnieszki Woźniak-Starak.

Piotr Woźniak-Starak zmarł 18 sierpnia 2019 roku na jeziorze Kisajno.

