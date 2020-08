Agnieszka Woźniak-Starak sprzedaje dworek, w którym miała zamieszkać z mężem. Cena? Zaskakująco niska... 

Agnieszka Woźniak-Starak sprzedaje prezent, który dostała od Piotra Woźniaka-Staraka zaraz po ślubie - twierdzi "Super Express". Chodzi o posiadłość na Mazurach. Ogromny teren, pałac i idealna lokalizacja. Cena jednak zaskakująco niska...

Dlaczego dziennikarka chce tak niewielką kwotę?

Zobacz także: Mija rok od śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Kto teraz najbardziej wspiera Agnieszkę?

Agnieszka Woźniak-Starak sprzedaje dwór w Stachowiźnie na Mazurach

Niedawno minęła pierwsza rocznica śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Tragiczna śmierć młodego producenta na jeziorze Kisajno przekreśliła na zawsze wszelkie plany na przyszłość. Agnieszka Woźniak-Starak na dłuższy czas wycofała się z show biznesu, aby w spokoju móc przeżyć swoją żałobę.

Jak dowiedział się "Super Express", Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się na sprzedaż pamiątki, którą dostała od ukochanego męża niedługo po ślubie, który miał miejsce w 2018 roku. Chodzi o dwór w Stachowiźnie.

Posiadłość powstała w drugiej połowie XIX w. i łączy w sobie style neorenesansowy i neogotycki i zajmuje powierzchnię ponad 800 m kw. Natomiast działka na której się znajduje to teren mierzący ponad 13 tys. m. kw. Jednak po wojnie obiekt został przekształcony na PGR i mocno podupadł. Jak informują rozmówcy dziennika, Agnieszka i Piotr Woźniak-Starak chcieli doprowadzić go do dawnej świetności i mieli już mieć wydane odpowiednie zgody... Śmierć producenta przekreśliła te plany.

Budynek, pomimo zabytkowego charakteru, ma doprowadzoną wodę, kanalizację i prąd. Choć spokojnie mógłby zostać zagospodarowany jako luksusowy pałac z własną restauracją, został wystawiony za jedyne 300 tys. zł. Dlaczego tak mało?

Nie jeden by kupił, ale każdy boi się konserwatora zabytków. Wszystkie zmiany muszą być z nim uzgadniane – powiedzieli w rozmowie z Super Expressem okoliczni mieszkańcy.

Zobacz także: To ich ostatnie wspólne zdjęcie. Tak Piotr Woźniak-Starak wspierał Agnieszkę w pracy!

Agnieszka Woźniak-Starak sprzedaje posiadłość, którą dostała od Piotra Woźniaka-Starak niedługo po ślubie.

Instagram

W sierpniu minęła pierwsza rocznica tragicznej śmierci Piotra Woźniaka-Staraka na jeziorze Kisajno.