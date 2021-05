Agnieszka Woźniak-Starak pozuje bez makijażu. Fani są zachwyceni, jednak zwracają uwagę na coś jeszcze 

Agnieszka Woźniak-Starak to jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Ma doskonały styl, a jej ulicznych a jednocześnie luksusowych stylizacji może pozazdrościć niejedna miłośniczka mody. Gwiazda TVN kocha nie tylko luksus ale również naturalność. Na jej profilach społecznościowych na próżno szukać przerobionych i wyidealizowanych zdjęć. Jej nowe zdjęcia bez makijażu zachwyciły fanów. Jednak za serce chwycił ich jeszcze jeden ważny aspekt.

Agnieszka Woźniak-Starak coraz częściej pokazuje się fanom bez makijażu. Wygląda na to, że dziennikarka ceni sobie naturalność, a swoją urodę kosmetykami podkreśla tylko wtedy, kiedy pracuje przed kamerą. Na jej prywatnym profilu na Instagramie na próżno szukać zdjęć, które wprowadzają w kompleksy. Agnieszka Woźniak-Starak epatuje naturalnością, a fani to doceniają. Jej ostatnie zdjęcia, na których również pozuje bez grama makijażu cieszą się dużą popularnością. Jednak oprócz naturalnej urody fani docenili coś jeszcze.

Nie od dziś wiadomo, że Agnieszka Woźniak-Starak ma ogromne serce do zwierząt. Zwierzaki, które mieszkają w jej domu otrzymują mnóstwo miłości. Gwiazda TVN nie jest jednak obojętna również na te, które tej miłości potrzebują:

Zwierzęta nie mogą same walczyć o swoje prawa, to my jesteśmy ich głosem. I to my możemy sprawić aby ten głos był lepiej słyszalny. Chcemy, żeby w Komisji Europejskiej był w końcu ktoś naprawdę odpowiedzialny za interesy i prawa zwierząt - unijny Komisarz ds. Dobrostanu Zwierząt. Możecie nam pomóc podpisując petycję na euforanimals.eu Pikuś będzie Wam bardzo wdzięczny ❤️ - napisała