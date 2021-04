Agnieszka Woźniak-Starak obchodzi dziś 43. urodziny! Oto pięć rzeczy, których możecie o niej nie wiedzieć...

Agnieszka Woźniak-Starak dziś obchodzi 43 urodziny. Z tej okazji zdradzamy... pięć tajemnic słynnej dziennikarki. Czego nie wiecie o Agnieszce Woźniak-Starak?

Agnieszka Woźniak-Starak de domo Szulim, primo voto Badziak. Co to oznacza? Agnieszka w mediach debiutowała ze swoim nazwiskiem rodowym jako Szulim. Dopiero gdy wyszła za mąż za Adama Badziaka, motocyklistę wyścigowego, od roku 2008 zaczęła podpisywać się Agnieszka Szulim-Badziak. Kiedy ponownie wyszła za mąż w 2016 roku za Piotr Woźniaka-Staraka - przyjęła jego dwuczłonowe nazwisko. Piotr natomiast pierwszy człon nazwiska odziedziczył po ojcu biologicznym - adwokacie Jerzym Woźniaku, a drugi po swoim ojczymie - przedsiębiorcy Jerzym Staraku.

Agnieszka przez prawie rok spotykała się z synem popularnego i cenionego dziennikarza Jacka Żakowskiego, Maciejem. Para wyglądała razem jak z obrazka i wydawała się bardzo szczęśliwa. Syn Żakowskiego – był wtedy współwłaścicielem dwóch warszawskich restauracji, które szybko stały się bardzo modne. Pracował m.in. w dużej agencji reklamowej, gdzie zajmował się kreowaniem wizerunku nowych marek.

Prezenterka niedawno udzieliła wywiadu w ramach cyklu "Into the leader's mind" i przyznała na przykład, że swoje pierwsze zarobione pieniądze przeznaczyła na zakup butów i wciąż jest fanką modnych stylizacji, a zwłaszcza obuwia. Do ulubionych modeli dziennikarki należą oryginalne botki marki Maison Margiela przypominające krowie racice.

Wszystko wydarzyło się w "Pytaniu na śniadanie" w 2012 roku.

„Pani redaktor mi przed chwilą mówiła, że pali marihuanę od 15 lat. Pracuje pani w publicznej telewizji!” wytknął prezenterce prof. Mariusz Jędrzejko z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Wybuchł skandal, była nagana od przełożonych telewizji publicznej, a niedługo potem dziennikarka znalazła się w szeregach TVN. Po latach Agnieszka przyznała, że paradoksalnie ta „afera” pomogła jej w karierze.

Agnieszka Woźniak-Starak i Piotr Woźniak-Starak poznali się w 2014 roku. Podczas rozmowy z “Viva” dziennikarka wspominała początki ich związku.

„Pamiętam, jak pierwszy raz go tutaj w tym domu (w Konstancinie) zobaczyłam. Przyjechaliśmy ze znajomymi, choć nie miałam na to ochoty. To była niedziela, wolny dzień i wtedy myślałam, że nie mam ochoty poznawać żadnego Staraka. Pamiętam, jak wyglądał, ale przede wszystkim uderzyło mnie to, że poznałam bardzo ciepłego mężczyznę. I potem z kolei nie miałam ochoty stąd wyjść, bo dobrze się czułam w jego towarzystwie. Taką roztaczał aurę wokół siebie i było mi tak dobrze. Minął rok albo i więcej od chwili, zanim zaczęliśmy się spotykać, a potem ciągle wpadałam na niego gdzieś na ulicy i w różnych dziwnych okolicznościach. (…) On ciągle mówił “czytaj znaki”. To, że tak na siebie ciągle wpadamy, to jest znak", wspominała prezenterka.