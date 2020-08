Z kim Agnieszka Woźniak-Starak poprowadzi "Dzień dobry TVN"? "Mówi się, że Aga z nim będzie w duecie"

Od kilku dni nie cichną plotki dotyczące rzekomego powrotu Agnieszki Woźniak-Starak do telewizji TVN. Według nieoficjalnych informacji dziennikarka miałaby poprowadzić program "Dzień Dobry TVN". Jak dowiedział się portal plotek.pl, wiadomo już nawet kto miałby być drugim współprowadzącym śniadaniówkę. To bardzo dobry kolega gwiazdy! Sprawdźcie szczegóły.

Agnieszka Woźniak-Starak poprowadzi "Dzień dobry TVN" ze swoim dobrym kolegą?

Agnieszka Woźniak-Starak dokładnie rok temu straciła ukochanego męża. Piotr Woźniak-Starak zginął w tragicznym wypadku, do którego doszło na jeziorze Kisajno na Mazurach. Po śmierci partnera gwiazda zrezygnowała z pracy w telewizji. Rozstała się również z programem "Big Brother", gdzie była jego prowadzącą. Po kilku miesiącach przerwy w karierze, wróciła do pracy lecz nie do telewizji, a do radia. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że jest szansa, iż dziennikarka wróci do stacji TVN!

Jakiś czas temu Agnieszka Woźniak-Starak spotkała się z Edwardem Miszczakiem, dyrektorem programowym TVN. Już wtedy pojawiały się plotki, że najprawdopodobniej gwiazda wróci do pracy w telewizji. Teraz z najnowszych nieoficjalnych doniesień wynika, że dziennikarka ma zostać prowadzącą "Dzień Dobry TVN". Co więcej, ma w tej roli zastąpić samą... Kingę Rusin!

Jak wiadomo niedawno z "Dzień Dobry TVN" pożegnał się również Piotr Kraśko, który od kilku tygodni występuje w roli prezentera w "Faktach". Kto zatem miałby partnerować Agnieszce Woźniak-Starak w prowadzeniu śniadaniówki? Według informatora portalu plotek.pl, ma to być dobry kolega dziennikarki, Piotr Kędzierski!

Agnieszka Woźniak-Starak od zawsze była brana pod uwagę jako prowadząca „Dzień dobry TVN”. Decyzja należała jednak do niej i teraz ostatecznie Edwardowi Miszczakowi udało się ją przekonać. Mówi się, że Aga będzie w duecie z Piotrkiem Kędzierskim, z którym w ostatnich miesiącach pracowała w Newonce.radio - powiedział informator dla portalu plotek.pl.

Agnieszka Woźniak-Starak i Piotr Kędzierski znają się od lat i na pewno świetnie sprawdziliby się w roli prowadzących "Dzień Dobry TVN". Jednak sam Piotr Kędzierski postanowił zabrać głos. W rozmowie z Pudelkiem powiedział:

To nieprawda. Nikt do mnie nie dzwonił w tej sprawie, nikt ze mną na ten temat nie rozmawiał. Nie wiem, skąd wzięła się ta informacja.

Żałujecie, że to jednak nie Piotr Kędzierski poprowadzi "Dzień Dobry TVN" z Agnieszką Woźniak-Starak?

Piotr Kędzierski jest dobrym kolegą dziennikarki, a w przeszłości prowadził razem z nią telewizyjny program, "Bitwa na głosy"!