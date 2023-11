8 listopada to ważny dzień dla Agnieszki Woźniak-Starak. Od tego dnia w kinach w całej Polsce będzie wyświetlany ostatni film jej męża. W poniedziałek dziennikarka pojawiła się na oficjalnej premierze "Ukrytej gry". Nie pojawiła się jednak na ściance, ale fotoreporterom udało się zrobić jej kilka zdjęć.

Reklama

Niestety Piotr Woźniak-Starak nie doczekał do tego dnia. 39-letni producent filmowy 18 sierpnia zaginął na jeziorze Kisajno, a kilka dni później odnaleziono jego ciało. Teraz dziennikarka opublikowała nowe zdjęcie na Instagramie, zachęcając do obejrzenia filmu i kulis jego powstawania! Zobaczcie, co napisała...

Agnieszka Woźniak-Starak zachęca do obejrzenia "Ukrytej gry"!

Agnieszka Woźniak-Starak zamieściła na Instagramie nowy wpis ze zdjęciem, na którym patrzy na Pałac Kultury. W opisie dziennikarka napisała, że to jeden z bohaterów w ostatnim filmie wyprodukowanym przez jej tragicznie zmarłego męża. Pod melancholijnym zdjęciem czytamy:

Za oknem jeden z bohaterów „Ukrytej Gry”, która już od dzisiaj w kinach. A jutro o 15.50. w TVN kulisy powstawania filmu. To jedyna okazja żeby zobaczyć sceny, które nie weszły do filmu, a w nich laureat Oskara, William Hurt, który początkowo miał wcielić się w postać genialnego matematyka i arcymistrza szachowego, Joshuę Mansky’ego. Dowiecie się jak to się stało, że zastąpił go Bill Pullman i co się działo na planie, a działo się dużo! Zapraszam w imieniu całej ekipy making of ???? -napisała dziennikarka.

Agnieszka Woźniak-Starak mocno włączyła się w promocję filmu i umieściła w mediach społecznościowych kolejny wpis zachęcający do obejrzenia "Ukrytej gry". Film powstawał 3 lata i już zbiera pozytywne recenzje. Ma szansę okazać się takim hitem jak "Bogowie" czy "Sztuka kochania".

Planujecie wybrać się do kina na "Ukrytą grę"? Thriller ma trzymać w napięciu do samego końca!

&

EastNews

EastNews