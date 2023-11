Agnieszka Woźniak-Starak nie pozowała fotoreporterom na ściance, ale nie unikała też zdjęć. W jednym z wpisów na Instagramie dziennikarka wyznała, że nie jest łatwo przeżywać jej żałobę na oczach milionów ludzi, niemniej jednak nie kłóci się z tym, ponieważ zawsze była z Piotrem częścią świata mediów.

To nie jest normalna sytuacja, przeżywanie żałoby na oczach tylu ludzi. I na pewno nie pomaga. Ale to, co zawsze można zrobić dla kogoś w obliczu takich chwil, to dać mu trochę spokoju i wsparcia, które na szczęście mam od swoich bliskich. I od Was też, za co bardzo dziękuję (...) - pisała Agnieszka.