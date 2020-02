Agnieszka Woźniak-Starak wróciła na Instagram z pięknym przesłaniem! Zobaczcie, kim się opiekuje

Agnieszka Wożniak-Starak po dramatycznych wydarzeniach związanych z tragiczną śmiercią jej męża na jakiś czas wyjechała w polskie góry. Wydaje się, że to tam znalazła spokój i ukojenie w trudnym czasie. Po śmierci męża całkowicie zawiesiła wszystkie swoje projekty w TVN i nie pojawia się na czerwonym dywanie, za wyjątkiem kilku wydarzeń jak promocja ostatniego filmu Piotra Woźniaka-Staraka na festiwalu w Gdyni. Jej aktywność w mediach społecznościowych jest minimalna, ale teraz umieściła na Instastories kilka filmików i pokazała, jak spędza czas!

Agnieszka Woźniak-Starak na spacerze z psami

Dziennikarka w ostatnim czasie na Instagramie publikuje niewiele, a każda jej aktywność jest doceniana przez fanów. Tym razem Agnieszka Woźniak-Starak pokazała na Instastories relację ze spaceru ze swoimi czworonogami, których jest całkiem sporo i wyliczyła kilka zalet z takiej formy spędzania czasu:

Psy są super, słuchajcie. Kocham je strasznie, las też jest super. Chodźcie na spacery i miejcie psy. (...) Ludzie, którzy mają psy, podobno żyją dłużej - mówi w nagraniu Agnieszka Woźniak-Starak.

Wygląda na to, że Agnieszka Woźniak-Starak znów się uśmiecha i najtrudniejsze już za nią. Być może powoli dziennikarka zdecyduje się na powrót do pracy. To z pewnością ucieszy jej fanów, a jak informowaliśmy niedawno, gwiazda otrzymuje coraz więcej propozycji.

Widać, że Agnieszka Woźniak-Starak bardzo kocha spędzać czas ze swoimi psami.

Agnieszka Woźniak-Starak spokój znalazła w polskich górach.