Agnieszka Woźniak-Starak wraca do pracy? Dostała nowe propozycje

Agnieszka Woźniak-Starak wraca do pracy? W sierpniu ubiegłego roku, po tragicznej śmierci męża, producenta filmowego Piotra Woźniaka-Staraka, dziennikarka całkowicie zrezygnowała z pracy w telewizji i wycofała się z show-biznesu.

Agnieszka prowadziła w stacji TVN program „Ameryka Express” – teraz zastąpiła ją Daria Ładocha. Była gospodynią show „Big Brother” w TVN7. Przez ostatnie miesiące gwiazda rzadko pojawiała się publicznie, a jeśli już, to tylko na wydarzeniach bezpośrednio związanych z rodziną Staraków. Wiele wskazuje na to, że wkrótce może się to zmienić.

Jakie plany ma Agnieszka Woźniak-Starak?

Ostatnio dziennikarka spędza dużo czasu w Zakopanem. Tam powitała Nowy Rok, a teraz wspólnie ze znajomymi korzysta z uroków zimy w Tatrach. Oprócz pieszych wędrówek, Agnieszka jeździ na nartach i odkrywa nowe pasje.

W górach jest magia. Chyba mam nową pasję, ski touring🎿 I kolejny powód, żeby stąd nie wyjeżdżać.. #nofiltersneeded – napisała Agnieszka Woźniak-Starak na Instagramie.

Co więcej, mówi się, że gwiazda zamierza wybudować dom w górach. Sama Agnieszka niedawno wspominała, że chciałaby tam zamieszkać. Najchętniej z dziesiątką psów i... koniem! Czy zamieni Warszawe na Zakopane?

Kiedy Agnieszka Woźniak-Starak wróci do pracy?

Jak czytamy w nowym „Party”, Agnieszka dostała od swojego przyjaciela Piotra Kędzierskiego propozycję poprowadzenia audycji w internetowym Newonce Radio. Prawdopodobnie już od marca dziennikarka będzie rozmawiać na antenie z kobietami lub zajmie się modnym obecnie tematem ekologii, który od lat jest jej bardzo bliski. Propozycję dla Woźniak-Starak ma też stacja TVN, z którą kilka miesięcy temu gwiazda rozmawiała o autorskim programie.

Z Agnieszką zrobiliśmy już w TVN Style niejeden program. Ostatnim był świetny dokument „Szalone Tokio”. Uszanujemy każdą jej decyzję, ale gdyby miała ochotę wrócić do naszej stacji, drzwi są zawsze otwarte – mówi „Party” szefowa TVN Style Małgorzata Łupina.

A wy chcielibyście znów zobaczyć Agnieszkę na ekranie?

