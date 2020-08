Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga nowymi prowadzącymi "Dzień Dobry TVN" 

To już oficjalne! W ostatnim wydaniu programu "Dzień Dobry Wakacje" Edward Miszczak przedstawił nową parę prowadzących. Już 31 sierpnia rusza regularne i codzienne wydanie "Dzień Dobry TVN" a na kanapach zasiądą... Agnieszka Woźniak Starak i Ewa Drzyzga!

W ostatnim czasie "Dzień Dobry TVN" czekały spore zmiany. Z programem pożegnali się Piotr Kraśko, który przeszedł do "Faktów" oraz "Faktów po Faktach" oraz swoją 15-letnią przygodę z programem zakończyła Kinga Rusin. W mediach mocno spekulowało się na temat tego, kto miałby zastąpić ten duet. Po prezentacji jesiennej ramówki TVN 2020 spekulowano, że mogą to być Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski, którzy poprowadzili wydarzenie. Domysły podsyciła wypowiedź samego Edwarda Miszczaka, który powiedział wówczas:

Jest teraz polowanie na nową parę. Muszę państwu powiedzieć, że testy trwają, dzisiaj też. Dzisiaj też mamy jeden z testów i myślę, że już niedługo będziemy gotowi do podania nazwisk, które dołączą do prowadzących Dzień Dobry TVN - mówił

Teraz już wszystko jasne! Podczas dzisiejszego wydania "Dzień Dobry Wakacje" przedstawiono nowych gospodarzy. Będą nimi: Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga!

Przez ostatnie tygodnie to było polowanie na informacje. Szukaliśmy i testowaliśmy. I oto mamy: Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga. Ich doświadczenie dziennikarskie jest troszkę różne, ale kobiecy duet to nie nowość. Były już Jola Pieńkowska i Magda Mołek, ale tylko sezon lub dwa, dlatego namawiam was do zgodnej współpracy - powiedział Edward Miszczak

Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga poprowadzą po raz pierwszy wydanie "Dzień Dobry TVN" już 14 września.

Jak ja usłyszałam ten pomysł, to pomyślałam, że szanuję to. Ewa jest legendą tej stacji i świetną dziennikarką - powiedziała na antenie Agnieszka Woźniak-Starak.

Ewa Drzyzga również jest podekscytowana współpracą z Agnieszką:

To, co nas łączy, to ciekawość drugiego człowieka, a co nas dzieli - to się okaże