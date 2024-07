Agnieszka Woźniak-Starak już wkrótce zostanie mamą?! Dziennikarka nie jest jeszcze w ciąży, lecz już przygotowuje się do tego stanu. Gwiazda marzy o tym, by urodzić swoje pierwsze dziecko jeszcze przed czterdziestką - czytamy na łamach dziennika "Fakt". Oznacza to, że zostały jej... dwa lata.

Agnieszka Szulim wyszła za mąż za Piotra Woźniaka-Staraka w czasie bajkowej uroczystości w Wenecji. Małżonkowie są przeszczęśliwi i bardzo chcieliby powiększyć rodzinę. Być może już wkrótce się to stanie!

Piotr i jego rodzina marzą o dzieciach. Agnieszka wcześniej nie była do tego przekonana, zwłaszcza po traumie związanej z poronieniem, ale miłość zmieniła jej światopogląd - czytamy w "Fakcie".

Agnieszka Woźniak-Starak bardzo poważnie podchodzi do macierzyństwa. Już ograniczyła swoją pracę zawodową do minimum. Rzadko również pojawia się na różnego rodzaju eventach. Zdecydowanie woli domowe pielesze i towarzystwo swojego ukochanego męża Piotra. Kto wie, być może już wkrótce marzenie świeżo upieczonych małżonków stanie się faktem! My już nie możemy się doczekać!

Według doniesień "Faktu", Agnieszka Woźniak-Starak chce zajść w ciążę jeszcze przed czterdziestką. Obecnie dziennikarka ma 38 lat.

Oznacza to, że państwo Woźniakowie-Starakowie zostaną rodzicami już w najbliższych latach.