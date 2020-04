Trendy wiosna 2020. Agnieszka Woźniak-Starak w butach, które optycznie wyszczuplają i są ultrawygodne!

Agnieszka Woźniak-Starak wraca w wielkim stylu! Gwiazda, którą znamy m.in. z prowadzenia show "Ameryka Express" w TVN, zawsze kochała modę i z tej miłości nadal nie rezygnuje. Agnieszka pojawiła się w piątek w totalnie nowej stylizacji, która skradła nasze serca. Gwiazda postawiła na męską zamszową kurtkę od Sixth Colection (7125 zł), do której dobrała klasyczne czarne rurki oraz jej ulubione czarne kowbojki na kilkucentymetrowym obcasie. Całość została uzupełniona plecakiem Falabella od Stelli McCartney (niecałe 3 tysiące złotych).

Klasyczny look Agnieszki Woźniak-Starak z męską bluzą w roli głównej to strzał w dziesiątkę. Dlaczego? Łączenie oversize'owej góry i dopasowanego dołu zawsze wygląda obłędnie, ponieważ zachowuje proporcje sylwetki i podkreśla nogi. A w przypadku Agnieszki zdecydowanie jest co podkreślać. Sami spójrzcie!

Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się na założenie męskiej bluzy od Sixth Collection. Wygląda niezwykle oryginalnie, jest też niezwykle... droga. Może być wasza za 7125 złotych!

Agnieszka do całości dopasowała czarny plecak od Stelli McCartney. To wydatek prawie 3 tysięcy złotych. Na stronie Vitkac znaleźliśmy niemal identyczny.

Całość stylizacji została uzupełniona ulubionymi czarnymi kowbojkami Agnieszki. Gwiazdy je po prostu kochają! Dlaczego? Po pierwsze, ze względu na to że pasują totalnie do wszystkiego. Po drugie, kiedy połączymy je z ciemnymi jeansami, optycznie nas wyszczuplają i sprawiają, że nasze nogi wyglądają jakby były o kilka centymetrów dłuższe. Spójrzcie na Agnieszkę - ten trik działa!