Lidl wkracza z nową propozycją i sprzedaje... plecaki z wegańskiej skóry! Czym jest wegańska skóra? To impregnowany papier - połączenie celulozy i lateksu. - To nowoczesny materiał, który jest świetną alternatywą dla skóry – do złudzenia przypomina ją zarówno w wyglądzie, jak i w dotyku - możemy przeczytać na stronie Lidla.

Miejski styl może być przyjazny środowisku! Oto lekki, wytrzymały i tani (39,99 zł) plecak LIVERGY z impregnowanego papieru - przekonuje Lidl na Instagramie.

Plecaki z wegańskiej skóry - kiedy i za ile do kupienia?

Plecaki z wegańskiej skóry będą dostępne w Lidlu już od 13 lutego i będzie można je kupić za 39,99 zł. Dostępne będą dwa kolory: beż i szarość. To kolory minimalistów, a jeśli należycie do tego grona, radzimy wam się spieszyć z zakupem, bo jesteśmy pewni, że plecaki z wegańskiej skóry znikną z Lidla w mgnieniu oka!

Co sądzicie o pomyśle Lidla? Plecaki z wegańskiej skóry okażą się hitem?