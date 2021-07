Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś kilka dni temu przywitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Imię i płeć maleństwa trzymali w tajemnicy do samego końca. Ich synek otrzymał wyjątkowe imię Milan, które jak się okazało wywołało sporo niepotrzebnego zamieszania w show-biznesie. Agnieszka Włodarczyk pokazała właśnie nowe zdjęcie z maluchem i przyznała, że wciąż jeszcze przebywa w szpitalu. Kiedy wychodzą? Zobaczcie, jaki uroczy jest mały Milan! Zobacz także: Agnieszka Włodarczyk urodziła! Zdradziła imię dziecka. Mało kto o takim słyszał! Agnieszka Włodarczyk pokazała nowe zdjęcie z synem Agnieszka Włodarczyk została mamą! Na Instagramach szczęśliwych rodziców pojawiły się urocze zdjęcia ze szpitala. Mały Milan od razu podbił serca swoich rodziców, a pod jego zdjęciami pojawiło się mnóstwo gratulacji i miłych komentarzy dla Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia. Niektóre z nich wywołały jednak niemałe kontrowersje. Małgorzata Rozenek napisała: Milan ma niewiarygodne szczęście, że ma takich rodziców jak Wy. Aktywnych, mądrych i cholernie ładnych, witamy na Świecie Milan. Tu potrafi być naprawdę pięknie. Radzio pyta, czy może używać czasem zdrobniałej formy AC? Internautom nie spodobał się komentarz Małgorzaty Rozenek, przez co słynęło na nią sporo krytyki, chociaż sama Agnieszka Włodarczyk zrozumiała intencje i nie poczuła, że w komentarzu Rozenek mogłoby być cokolwiek złego. Już człowiek boi się cokolwiek zażartować 😂😂😂 piękny ten Wasz mały i ma piękne imię 😘😘 - napisała Małgorzata Rozenek, stosunkując się do krytyki Agnieszka Włodarczyk pokazała kolejne zdjęcie z ukochanym Milanem. Okazuje się, że mama i synek jeszcze przebywają w szpitalu, ale już szykują się do powrotu do domu: Ja jeszcze...