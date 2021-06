Agnieszka Włodarczyk trafiła do szpitala! Aktorka poinformowała fanów, co się stało

Agnieszka Włodarczyk lada chwila po raz pierwszy zostanie mamą! Aktorka już od jakiegoś czas szykuje się do narodzin dziecka - powoli kompletuje wyprawkę, szykuje pokój, a teraz zdecydowała się na kupno wózka. A właściwie dwóch, bo jak napisała na Instagramie gwiazda, miała ogromną frajdę z wyboru pojazdu dla maleństwa! Nowoczesne wózki chętnie wybierane przez gwiazdy kupisz w tym popularnym sklepie. Zgarnij kody rabatowe Smyk i zapłać za nie dużo mniej. Jaki wózek dla dziecka wybrała Agnieszka Włodarczyk? 40-letnia Agnieszka Włodarczyk o swojej ciąży poinformowała fanów pod koniec stycznia. Od tego czasu regularnie wrzuca do sieci zdjęcia coraz większego brzuszka oraz relacjonuje, jak przygotowuje się do najważniejszej roli w swoim życiu - mamy. Szczęśliwym tatą zostanie partner aktorki, sportowiec Robert Karaś, mistrza świata w triathlonie. Jakiś czas temu podczas urządzania pokoju dla dziecka Agnieszka przez przypadek wyjawiła płeć - najprawdopodobniej będzie to chłopiec: Jest też kolor niebieski. O! Chyba coś zdradziłam - powiedziała gwiazda. Jakie więc wózki wybrała dla synka? Agnieszka odwiedziła jeden z popularnych sklepów z wózkami, zdecydowana na czarny model. Ostatecznie jednak wybrała aż dwa i na pewno nie czarne. Przy okazji zaznaczyła, że nie planuje już drugiego dziecka: Dziękuję za dzisiejsze doradztwo w sprawie koloru wózka😘 Miał być czarny, a stanęło na beżowym i jeszcze innym😂 Tak, bierzemy dwa😜 Cieszyłam się jak dzieciak w tym sklepie! Wiem, że raczej tylko raz w życiu dokonuję takiego wyboru, więc to był dla mnie ważny moment - pisze Agnieszka. Ceny modeli wybranych przez Agnieszkę zaczynają się od 3 tysięcy złotych za podstawową wersję do ponad 4,5 tysięcy ze model z dodatkami. Drogo? Zobacz także:...