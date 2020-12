To z nim Agnieszka Włodarczyk miała wziąć ślub?! Kim jest jej ukochany Robert Karaś?

Agnieszka Włodarczyk ostatnio spłatała swoim fanom niezłego figla. Kiedy zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie w białej sukni, fani byli pewni, że gwiazda wzięła ślub, a nawet nie tylko fani, bo jak się okazuje, pomyślała tak nawet Małgorzata Rozenek! Cóż, jak się okazuje, zamiast ślubu były urodziny w Indonezji przy boku bliskich i swojego wybranka. Kim jest partner Agnieszki Włodarczyk? Gwiazda pierwszym wspólnym zdjęciem pochwaliła się dopiero w lipcu!

Kim jest partner Agnieszki Włodarczyk?

Przez długi czas Agnieszka Włodarczyk nie zdawała fanom relacji ze swojego życia prywatnego, nic więc dziwnego, że kiedy w wakacje pojawiło się pierwsze zdjęcie zakochanych, internet wręcz zapłonął. Na szczęście od tego czasu para udostępnia ich o wiele więcej, a my możemy obserwować piękne, kwitnące uczucie. Jak się okazuje, partner Agnieszki Włodarczyk to znany sportowiec. Rober Karaś ma 31 lat i poza tym, że jest niesamowicie przystojny, uprawia triathlon i jest mistrzem świata Triple Ironman 2018, rekordzistą świata w Double Ironman i Triple Ironman, a także mistrzem Polski Ironman 2014. Choć Agnieszka Włodarczyk niewiele mówi o swoim związku, wiele wskazuje na to, że słowa są zbędne, a para wygląda na niesamowicie zakochaną!

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś postanowili na chwile uciec z Polski, by na kilka miesięcy wyprowadzić do iście słonecznego miejsca.

Instagram

Choć gwiazda nie wiele mówi o swoim związku, po jej Instagramie można wiele wywnioskować. Już teraz nazywa partnera tym jedynym.

Instagram

Fani nie kryją zachwytów, że Agnieszka Włodarczyk w końcu odnalazła szczęście.