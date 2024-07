Ostatnie tygodnie to dla Agnieszki Włodarczyk okres, który najchętniej wykreśliłaby z pamięci. Najpierw jej pracodawcy zgodnie opowiedzieli się, że nie chcą z nią współpracować, a później koleżanki z imprez uznały ją za obciach, z którym pokazywanie się na salonach jest niekorzystne wizerunkowo. Włodarczyk postanowiła wszystko przełknąć, ale z dala od kraju.

Reklama

Zobacz: Oto najbardziej obciachowe gwiazdy

Jak donosi magazyn "Party", Agnieszka wyleciała do swojej przyjaciółki na Florydę. Co ciekawe, w wyjeździe nie towarzyszył jej kochanek, Mikołaj Krawczyk, który odprowadził ją tylko na lotnisko. Z fotorelacji wynika, że stosunki pomiędzy nimi były ochłodzone. Wiele wskazuje na to, że para przechodzi po prostu kryzys.

- W przeciwieństwie do Agi, Mikołaj ma teraz sporo castingów i nie mógł pozwolić sobie na urlop - zagaja przyjaciółka pary.

A jeszcze niedawno Mikołaj zapewniał, że nie przyjmie roli w serialu jeśli nie zatrudnią z nim w pakiecie Włodarczyk (zobacz: Włodarczyk zniszczy karierę Krawczyka?). Czyżby pod wpływem topniejących oszczędności finansowych zmiękł w negocjacjach?

Zobacz także

Reklama

A tak jeszcze niedawno Agnieszka i Mikołaj lansowali swoje uczucie na czerwonym dywanie: