Agnieszka Włodarczyk planuje "American Express"! O co chodzi? Po zakończeniu przygody związanej z "Azja Express" aktorka ma nowy cel podróży. Tym razem są to Stany Zjednoczone, które Agnieszka Włodarczyk chciałaby przejechać od wschodu na zachód. To jej ogromne marzenie, którym podzieliła się w rozmowie z Party.pl:

Z racji, że jestem singielką, wszystko mi wolno i nie muszę nikogo o nic pytać, to mam taki pomysł, żeby przejechać Stany trochę tak jak Thelma i Louise, żeby wynająć przyczepę. (...) Przejechać ze wschodu na zachód Road 66 i przeżyć już inną przygodę tylko na innym kontynencie.

Byliście kiedyś w Stanach Zjednoczonych? To z pewnością będzie niesamowita przygoda!

