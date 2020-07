Agnieszka Włodarczyk pokazała swojego ukochanego! Jest nieziemsko przystojny!

Agnieszka Włodarczyk w końcu pokazała swojego partnera! Piękne zdjęcie z nieziemsko przystojnym mężczyzną aktorka opublikowała na swoim Instagramie. W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo życzeń i komplementów od fanów. Zobaczcie sami kim jest i jak wygląda miłość Agnieszki Włodarczyk!

Agnieszka Włodarczyk pokazała swojego partnera!

Wszystko wskazuje na to, że Agnieszka Włodarczyk w końcu odnalazła szczęście w miłości! Do tej pory jej życie uczuciowe było dość burzliwe, a aktorka ma za sobą kilka nieudanych związków. Jednym z jej najgłośniejszych romansów był oczywiście ten z Mikołajem Krawczykiem, byłym mężem Anety Zając. Ta relacja przetrwała 4 lata.

W ostatnim czasie Agnieszka Włodarczyk nie zdawała relacji ze swojego życia prywatnego, a w swoich mediach społecznościowych, skupiała się głównie za aktywności związanej z jej karierą zawodową i podróżami. Ale teraz to się zmieniło! Gwiazda właśnie pochwaliła się pięknym zdjęciem z nowym partnerem. Tego chyba nie spodziewali się nawet sami fani! Kim zatem jest nowa miłość Agnieszki Włodarczyk?

Partnerem aktorki jest Robert Karaś. To utytułowany sportowiec - jest mistrzem i rekordzistą świata w triathlonie! Karaś co roku bierze udział w organizowanych na Hawajach prestiżowych zawodach Ironman. Są to wyścigi, w których trzeba zmierzyć się w pływaniu, jeździe na rowerze oraz bieganiu. Ponadto ma na swoim koncie naprawdę mnóstwo innych osiągnięć sportowych!

- Fajny jest i szacun za jego dokonania! 👍✌️ - Piękna z was para❤️ - O jak fajnie❤️❤️❤️ życzę dużo szczęścia 🥰 - Brawo❤️gratuluję... To musi się udać❤️❤️❤️❤️ - piszą fani gwiazdy.

Widać, że para jest ze sobą bardzo szczęśliwa! Zobaczcie zatem, jak wygląda nowy partner Agnieszki Włodarczyk!

Przystojny?

