Agnieszka Włodarczyk kupiła aż dwa wózki dla dziecka! Ceny? Zawrotne!

Nie od dziś wiadomo, że Meghan nie zamierza się podporządkowywać wszystkim królewskim tradycjom. Udowadniała to już wiele razy i wszystko wskazuje na to, że królowa przymyka oko na jej kolejne ekscentryczne wybory. Uszanowała nawet decyzję księżnej Meghan, aby pokazać dziecko dopiero dwa dni po narodzinach, podczas konferencji prasowej w zamku Windsor. Jednak wybór wózka dla dziecka mocno zaskoczył Elżbietę II. Co takiego się stało? Jakie wózki wybierały księżne dla swoich dzieci? Jednym ze zwyczajów panujących w rodzinie królewskiej jest wybór tradycyjnego wózka dla dzieci. Do tej pory wszyscy idąc za przykładem królowej wybierali modele marki Silver Cross. Wózek, w którym księżna Cambridge woziła swoje dzieci kosztował ponad 8 tys. zł. Księżna Diana i Kate nie odważyły się wyłamać z tej tradycji. Dopiero Meghan zdecydowała, że zamierza wybrać nowoczesny model wózka dla synka. Jaki wózek wybrała Meghan Markle dla Archiego? Dotychczas podejrzewano, że wybrała model iCandy , jednak pojawiły się informacje, że książęca para w ramach prezentu od znajomych dostała wózek znanej holenderskiej marki. Bugaboo Fox to model, który uwielbiają gwiazdy i bardzo chętnie kupują go dla swoich dzieci. Co prawda nie ma informacji, kto zdecydował się dać Meghan taki prezent, ale nie jest tajemnicą, że ten sam model mają dla swoich bliźniaków Amal i George Clooney . Warto dodać, że wózek Bugaboo kosztuje ok. 5 tys. zł., czyli jest połowę tańszy niż obecne modele Silver Cross. A jak wiadomo Meghan nie słynie z oszczędności, więc możliwe, że Archie Harrison ma kilka wózków! Kiedy ponownie zobaczymy Meghan Markle? Meghan Markle ostatnio pojawiła się publicznie, kiedy razem z księciem...