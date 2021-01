Agnieszka Włodarczyk chce przearanżować mieszkanie. Pokazała, jak mieszka!

Agnieszka Włodarczyk niedawno znalazła miłość, a w trakcie pandemii koronawirusa przez dłuższy czas mieszkała na Bali razem ze swoim partnerem, triathlonistą Robertem Karasiem. Aktorka, która swoją karierę zaczęła w wieku 17 lat od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowych swoje zdjęcia, na których zdradza, co dzieje się w jej życiu. W ostatnim czasie to podróże zajmują najwięcej miejsca, co widać również we wnętrzu jej domu, w którym pojawia się coraz więcej elementów inspirowanych zagranicznymi wyjazdami. Teraz okazuje się, że gwiazda postanowiła całkowicie zmienić wystrój domu:

„Siedzę i siedzę myślę i myślę” i zastanawiam się nad delikatną albo też całkowitą zmianą wystroju wnętrza naszego domu. Zawsze po podróżach łapie mnie wena na zmiany... Dom był budowany i projektowany 6 lat temu - napisała na Instagramie aktorka.

Tylko spójrzcie, jak aktualnie wygląda dom Agnieszki Włodarczyk! Jej fanki radzą, aby postawiła na styl boho i zdecydowała się na więcej zieleni w domu...

Salon urządzony jest w jasnych kolorach, a na ścianach dominuje biel i szarość. Ciekawym elementem jest dywan wykonany z naturalnych materiałów i kominek, który doskonale sprawdza się w sezonie jesienno-zimowym.

Instagram / agnieszkawlodarczykofficial

Teraz aktorka postanowiła zmienić wystrój domu i wygląda na to, że pojawi się w nim więcej elementów inspirowanych egzotycznymi podróżami.

Instagram / agnieszkawlodarczykofficial

W przestronnym salonie nie mogło zabraknąć też dużej i wygodnej kanapy.

Instagram / agnieszkawlodarczykofficial

Na uwagę zasługuje też kuchnia w mieszkaniu Agnieszki Włodarczyk. Urządzona została w białym kolorze, a jedynym elementem kolorystycznym są czarne blaty.

Ważne miejsce w domu aktorki zajmuje taras. Inspiracją do urządzenia tego pomieszczenia okazały się podróże. Trzeba przyznać, że wśród zieleni i elementów boho z pewnością miło można wypocząć i spędzić czas z przyjaciółmi.

Instagram / agnieszkawlodarczykofficial