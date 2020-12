Agnieszka Włodarczyk i triathlonista Robert Karaś już od kilku tygodni przebywają na wyspie Gili. Miejsce to znajduje się w północno-zachodnim wybrzeżu Lombok w Indonezji. Aktorka nie spieszy się z powrotem do Polski - jakiś czas temu zapowiedziała, że nie wróci do kraju, dopóki sytuacja w jej branży nie wróci do normy. Gwiazda chętnie pokazuje fanom szczęśliwe momenty ze swojego życia i wraz z ukochanym spędza czas na wspólnym podróżowaniu i łapaniu gorących promieni słońca.

Jednak najnowsze zdjęcia aktorki, które pojawiły się na Instagramie, mocno podsyciły emocje wśród jej fanów! Wielbiciele gwiazdy zaczęli jej gratulować!

Agnieszka Włodarczyk już po ślubie?

Agnieszka Włodarczyk chętnie relacjonuje swoje dni na indonezyjskiej wyspie. Zrezygnowała z mocnego makijażu, a jej typowy dzień kończy się wraz z zachodem słońca:

Tylko tutaj grzecznie chodzę spać między 21-22 i wstaję o 7. Dzień zaczyna się o świcie, a kończy wtedy, kiedy słońce po całym dniu pięknie dziękuje za uwagę... - opisuje aktorka.

Jednak szczególną uwagę internautów przykuło ostatnie instagramowe zdjęcie aktorki. Fotografia wykonana z drona przedstawia kąpiących się w oceanie zakochanych. Artystka oznaczyła na nim agencję organizującą ceremonie ślubne na Bali. W komentarzach pod zdjęciem od razu pojawiły się gratulacje:

Wed on Bali? Gratulować?

Gratulacje 💪

Plotki podsyca także poprzednie zdjęcie Agnieszki Włodarczyk, na którym gwiazda pozuje w białej sukni i makijażu. Uwagę zwraca także perełkowa spinka, która podkreśla stylizację.

Czy to oznacza, że aktorka i jej partner wzięli tajemniczy ślub? Na razie nie otrzymaliśmy oficjalnej informacji. Pozostaje nam jedynie cieszyć się ich wspólnym szczęściem i oczekiwać na kolejne fotografie z rajskich wakacji.

