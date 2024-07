Agnieszka Wielgosz pokazała zgrabne ciało na okładce "Playboya"! W kwietniowym numerze ukaże się gorąca sesja aktorki znanej z serialu "Pierwsza miłość". Nie jest to debiut Agnieszki Wielgosz jeśli chodzi o rozbierane sesje. Kilka lat temu gwiazda odsłoniła piersi na festiwalu „Era Schaeffera”. Musimy przyznać, że aktorka jest bardzo seksowna.

Reklama

Agnieszka Wielgosz na okładce "Playboya"!

To bardzo dobry czas dla Agnieszki Wielgosz. Aktorka coraz częściej pojawia się na salonach, a jej postać z "Pierwszej miłości" budzi wiele emocji u widzów. Widać, że otrząsnęła się po wydarzeniach sprzed kilku miesięcy, gdy złożyła pozew o rozwód.

Teraz jej kariera nabiera tempa. Kolejny efekt to okładka w prestiżowym magazynie dla panów - "Playboy". Wielgosz jest całkiem naga, a jedyne co ma na sobie, to seksowne, wiązane czarne szpilki. To zdjęcie z pewnością pobudza wyobraźnię... A aktorka wygląda na bardzo szczęśliwą i korzysta z życia.

Zobacz: Agnieszka Wielgosz po raz pierwszy o rozwodzie: Nie stoi za tym romans!

Zobacz także

Agnieszka Wielgosz na okładce "Playboya"

Agnieszka Wielgosz znana jest widzom z "Pierwszej miłości"

Reklama

Aneta Zając na okładce Playboya