Ozdoby do włosów co jakiś czas królują wśród modnych dodatków. Całkiem niedawno gwiazdy masowo nosiły opaski, a niektóre nawet mini korony... Agnieszka Więdłocha, już wtedy pokazywała swoją miłość do tego typu dodatków nosząc chociażby opaski w stylu lat 20-tych, albo w stylu hippie.

Teraz, gdy moda na opaski nie jest już takim hitem, wiele gwiazd zrezygnowało z ozdób do włosów. Tymczasem, Agnieszka Więdłocha, nadal jest wierna temu stylowi. Zwyczajnie wie, w czym jest jej dobrze i trzyma się tego. W retro toczku wyglądała ślicznie i dziewczęco. Jak wam się podoba?