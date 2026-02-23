Janusz nie ukrywał zadowolenia, kiedy Agnieszce powinęła się noga na "Farmie" i odebrano jej tytuł. Jego zachowanie wywołało dyskusję w sieci:

Nie dopilnował i nie wywiązał się z prostego zadania... Całkiem możliwe zrobił to celowo... On powinien w tej sytuacji ponieść konsekwencje nie farmer tygodnia.

Agnieszka traci tytuł "Farmera Tygodnia". Afera na "Farmie"

Po tym jak Wojtek, ulubieniec widzów, odpadł z "Farmy", zdecydował, że tytuł "Farmera Tygodnia" otrzyma Agnieszka. Uczestniczka jednak nie pocieszyła się nim zbyt długo. Chwilę po rozdzieleniu obowiązków, uczestnicy mieli zając się burzeniem szopy. Niepostrzeżenie z terenu farmy uciekł jeden z kucyków, co okazało się niewybaczalnym błędem, za który odpowiedzialność musiała ponieść Agnieszka.

"Farmerka Tygodnia" nie ukrywała, że to może być sabotaż Janusza na niej:

Myślę, że Janusz może się na mnie odgrywać

Sam Janusz twierdził:

Teraz będzie na mnie, bo ja otworzył bramę

Nie ubolewał nad trudną sytuacją, jaka spotkała Agnieszkę:

Agnieszkę przerosło farmerowanie, gdybym był farmerem tygodnia to pewnie by ten kucyk nie uciekł. (...) Szczerze? Się ucieszyłem, tylko szkoda zwierząt.

Ostatecznie Agnieszce odebrano tytuł "Farmera Tygodnia", a nowo wybranym została Karolina.

Janusz z "Farmy" podpadł widzom?

Sieć momentalnie zalały komentarze widzów "Farmy". Wielu z nich dopatruje się złośliwości ze strony Janusza:

Janusz to specjalnie zrobił. Jakieś dziwne ujęcie kamery tylko na kucyka. Nie pokazali co w tym momencie robili chłopacy. Jakoś dziwnie pomontowane.

Niesprawiedliwie! Jak miała się rozdwoić? Czemu ci, którzy nie zauważyli uciekającego kuca, nie ponoszą odpowiedzialności!

Na 90 procent Janusz zrobił to z premedytacją . Myślał, że to jego wybiorą farmerem tygodnia ponownie. Bardzo śliski typ.

Szkoda dziewczyny, podeszła do wszystkich miło ponad sojuszami, rozdzieliła obowiązki nawet nie miała się jak wykazać po tej akcji z ''znikającym kucykiem'' - nie wierzę, że nikt nie zauważył jak ucieka z chłopaków, a w szczególności krętacz Janusz, życzył jej źle i śmiał się pod nosem

A jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii?

