Pierwszy tydzień w programie "Farma" budzi skrajne emocje. Z programem pożegnają się aż trzy osoby, a uczestnicy od samego początku tworzą sojusze i obmyślają strategie, kogo wyrzucić z programu. Teraz to Janusz miał okazję nominować i okazuje się, że swoją decyzją mocno zawiódł widzów. Internauci sugerują, że dni Janusza na "Farmie" są policzone...

Nominacja Wojtka przez Janusza oburzyła widzów "Farmy"

Piąta edycja programu „Farma” od samego początku wywołuje ogromne emocje wśród widzów. Jako pierwsza w piątej edycji programu „Farma” odpadła Wanessa, a w czwartym odcinku doszło do drugiego już pożegnania z uczestnikiem. Tym razem to Adrian Sikora, reprezentant drużyny czerwonych, musiał opuścić program po przegranej rywalizacji z Olą z drużyny niebieskich. Napięcie na "Farmie" narasta, tworzą się pierwsze sojusze, a Ewa i Karolina wzbudzają coraz większe kontrowersje i nieustannie dochodzi między nimi do spięć.

To jeszcze nie koniec kontrowersji, bo największe emocje wywołał fakt, że Janusz nominował Wojtka, który był z nim w sojuszu. Co więcej, Farmer Tygodnia jest przekonany o swojej nieomylności i stale wywyższa się nad grupą rozdając polecenia, ale bez udzielania wskazówek. Internauci są oburzeni zachowaniem Janusza i sugerują, że po tym tygodniu farmerowania nie będzie budził sympatii wśród uczestników, no może oprócz Karoliny, z którą się dogaduje. Fani "Farmy" sądzą, że Janusz nie zagrzeje długo miejsca w programie:

Nie ma to jak nominować swojego XD brawo Janusz myślę, że to się na nim odbije

Bandi jako góral był zupelnie inny, gdy ktoś czegoś nie wiedział to pomógłl i wyjaśnił a Janusz sie drze i wyzywa, że jak ktoś może czegoś nie wiedzieć i szufladkuje ze względu na wiek, mam nadzieję, że odpadnie

No tego po Januszu się nie spodziewałam, to jest zła decyzja. - piszą internauci

Wojtek z "Farmy" z ogromnym wsparciem od widzów

Z kolei Wojtek może liczyć na ogromne wsparcie ze strony internautów. Widać, że już zdobył sympatię widzów, którzy doskonale widzą, że na farmie wykonuje swoje obowiązki, a co więcej Janusz nieustannie dokłada mu kolejnych.

Wojtek, musisz to wygrać

Wygraj to! Trzymam kciuki

Nie no Wojtek? Dlaczego on? Wszystko robił co chciał Janusz... eh te Janusze

