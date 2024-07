Mijają kolejne tygodnie, ale echa afery z Małgorzatą Herde i oszukanymi gwiazdami nie milkną. Wręcz przeciwnie - coraz chętniej o sprawie wypowiadają najbardziej znane postacie polskiego show-biznesu. Ostatnio głos zabrał Kuba Wojewódzki, który nieoczekiwanie poddał w wątpliwość dotychczasowe doniesienia prasy. Przypomnijmy: Wojewódzki skomentował aferę z Herde. Sugeruje, że jest niewinna

Dość napięte stosunki z Herde miała swego czasu Agnieszka Szulim. Ówczesna menadżerka Edyty Herbuś głośno bojkotowała program "Na Językach" i twierdziła, że dziennikarka szkodzi show-biznesowi, a swoją postawą może sprawić, że wszyscy się od niej odwrócą. Przypomnijmy: "Stała się żądna sensacji. Nie myśli o tym, co będzie za rok"

Agnieszka z uwagi na zimową przerwę w ramówce TVN, nie miała okazji skomentować afery z Herde w swoim programie. Nic straconego - postanowiliśmy ją o to zapytać na prezentacji wiosennej ramówki stacji. Szulim w rozmowie z nami przyznała, że cała sytuacja dość mocno ją bawi i nigdy nie miała dobrego zdania o Herde.



Mnie to o tyle bawi, że tuż przed końcem roku Małgorzata Herde z Edytą Herbuś zarzucały nam, że psujemy polski show-biznes, a ja nie myślę o tym, co będzie za rok. No to Małgosia pomyślała (śmiech) Mam wrażenie, że jesteśmy mimo wszystko mniejszymi "szkodnikami". Nigdy nie miałam jakiegoś bardzo dobrego zdania o Małgorzacie Herde jako menadżerce, bo dla mnie to wyglądało tak, jakby ona zajmowała się głównie ganianiem tych biednych dziewczyn na kotlety, które odbywały się w Warszawie. Jak dziewczyny znajdą dobrych menadżerów to tylko im to na zdrowie wyjdzie - skomentowała w rozmowie z AfterParty.pl Szulim.