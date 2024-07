1 z 9

Agnieszka Radwańska na konferencji prasowej

Agnieszka Radwańska pojawiła się na konferencji prasowej w Warszawie po raz pierwszy po swoim spektakularnym zwycięstwie w turnieju Masters w Singapurze. Tenisistka zaskoczyła swoją stylizacją! Agnieszka postawiła buty na wysokich obcasach, złote spodnie Agnieszki Maciejak i modną torebkę.

To miła odmiana zobaczyć Radwańską w stylizacji innej niż sportowa. My jesteśmy zachwyceni! A Wam jak się podoba look Agnieszki? Zobaczcie co dokładnie ma na sobie.

