Agnieszka Radwańska od kilku sezonów należy do grona najlepszych tenisistek na świecie. Potwierdzają to międzynarodowe sukcesy, jak również zainteresowanie reklamodawców. Biją się o nią największe marki, a ona sama starannie przebiera w propozycjach i wybiera tylko nieliczne. Do tej pory swojego wizerunku użyczyła luksusowej marce zegarków czy popularnej sieci telefonicznej. Przypomnijmy: Radwańska i Janowicz zarabiają na światowych sukcesach. Podpisali kontrakt z...

W cieniu Agnieszki pozostaje jej siostra Urszula, która choć też odnosi sukcesy w tenisie nie może pochwalić się zainteresowaniem reklamodawców tak jak jej siostra. Rzadko też mamy okazję oglądać je jednocześnie. Wyjątek stanowi nowa okładka "Shape" na której widzimy zarówno Agnieszkę jak i Urszulę. Dziewczyny pozują z rakietami w dłoniach i w charakterystycznych strojach.

Która wygląda lepiej?

Urszula i Agnieszka Radwańskie na zagranicznej gali: