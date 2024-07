Małgorzata Kożuchowska jest już w zaawansowanej ciąży - media spekulują, że poród gwiazdy planowany jest na koniec września, ale ona sama konsekwentnie odmawia jakichkolwiek komentarzy na ten temat. Nie ukrywa za to już ciążowego brzuszka, choć unika ostentacyjnych publicznych wystąpień czy mocno eksponujących kształty kreacji. Przypomnijmy: Kożuchowska nie ukrywa już brzuszka: "Przygotowuje się do najważniejszej roli życia"

Gwiazda już jakiś czas temu zaczęła kompletować wyprawkę, a kolorowe magazyny sugerowały, że były to głównie rzeczy dla dziewczynki. Kożuchowska przymierza się też powoli z mężem do wyboru rodziców chrzestnych. Jak donosi "Rewia", aktorka chciałaby, aby matką chrzestna jej dziecka została Agnieszka Radwańska. Obie panie poznały się ponad rok temu i od tamtej pory utrzymują bliski kontakt. Według informatorów gazety, gwiazdy połączyło podobne podejście do kwestii wiary, a Agnieszka zdaje się idealną kandydatką na chrzestną.



Jest sławna i bardzo bogata. Obraca się wśród światowej elity finansowej i politycznej. Zna najbardziej wpływowych ludzi świata, którzy zasiadają na trybunach prestiżowych turniejów w Paryżu i Londynie, w których gra. Taką matkę chrzestną chciałby mieć każdy - czytamy w "Rewii".

Z tym ostatnim zdaniem ciężko się nie zgodzić.

