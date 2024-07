Kolejna gwiazda już wkrótce zostanie mamą. Tym razem o błogosławionym stanie na łamach magazynu "Flesz" pochwaliła się Agnieszka Popielewicz. Prezenterka Polsatu dokładnie rok po zawarciu związku małżeńskiego z producentem telewizyjnym Mikołajem Witem zaszła w ciążę.

Ciąża oznacza, że udział gwiazdy w roli prowadzącej kolejnego sezonu programu "Się kręci" stoi pod znakiem zapytania. Jednak sama Agnieszka jest pozytywnej myśli:

- Będę pracować tak długo, jak pozwoli mi na to mój stan. Bo bardzo lubię to, co robię. Poza tym koleżanki mówiły mi, że to najfajniejszy czas w życiu kobiety i nie trzeba wcale z niczego rezygnować.