Agnieszka Mrozińska zagra Annę Przybylską? O tym, że powstanie film o życiu zmarłej aktorki plotkuje się już od dawna. Film miał wyreżyserować Radosław Piwowarski, który odkrył talent Anny Przybylskiej. Niestety z czasem w mediach zaczęły pojawiać się wiadomości, że bliscy aktorki, która zmarła w 2014 roku, wycofali zgodę na powstanie produkcji opowiadającej o Ani. Teraz atmosferę wokół filmu podgrzała Agnieszka Mrozińska, która w jednym z wywiadów przyznała, że chciałaby zagrać Annę Przybylską.

Zobaczcie, co powiedziała Agnieszka Mrozińska! Co mówi o swoim podobieństwie do aktorki?

