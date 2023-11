Jeszcze kilka miesięcy temu Radosław Piwowarski mówił w rozmowie z „Vivą!”, jak chce przedstawić Anię Przybylską w swoim filmie. Był jednocześnie rozczarowany „dobrymi radami” innych ludzi.

- Ja chcę zrobić prawdziwy film o niej, a nie wymyśloną love story z rakiem w tle. Ktoś mi cynicznie doradzał, że ludzie pójdą do kina zobaczyć, jak ona umiera, bo śmierć jest chwytliwa. Nie chcę, żeby to było w filmie, nie chcę, żeby to był film o chorobie i śmierci, tylko o życiu i szczęściu. Radosny. Są jednak tacy, którzy uważają, że cierpienie, choroba, zły los są najbardziej kasowe.