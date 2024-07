1 z 5

Agnieszka Kaczorowska pojawiła się na gali Eska Music Awards 2016. Ta impreza co roku przyciąga do Szczecina wielu fanów muzyki oraz gwiazdy. W tym roku aktorka serialu "Klan" i gwiazda show "Taniec z gwiazdami" wręczyła statuetkę w kategorii "Najlepszy artysta". Agnieszka Kaczorowska postawiła na seksowną, czerwoną sukienkę z głębokim dekoltem i długim trenem. Trzeba przyznać, że wyglądała bardzo seksownie, ale znów pojawiły się pytania - czy Kaczorowska przytyła? Nie jest tajemnicą, że zrezygnowała z "Tańca z gwiazdami", żeby skupić się na swojej zawodowej karierze i treningach przed turniejami, więc z pewnością wkrótce znów będzie tak szczupła, jak za czasów udziału w show Polsatu. Zresztą my Agnieszkę Kaczorowską lubimy w każdym wydaniu, a w czerwonej sukience prezentowała się bardzo seksownie! Zobaczcie zdjęcia!

