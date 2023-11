Agnieszka Kaczorowska niedawno po raz pierwszy została mamą. Aktorka cieszy się macierzyństwem i jak przyznała pod jednym ze zdjęć oszalała z miłości do córki. Gwiazda pokazała już pierwszy rodzinny spacer, a teraz przyszedł czas na sesję noworodkową, której efektami podzieliła się na Instagramie. Spójrzcie na to urocze zdjęcie!

Aktorka sama przyznała, że teraz jej media społecznościowe zdominuje jedna osoba. Chodzi oczywiście o jej córkę. Gwiazda niedawno powiedziała, że już niebawem zdradzi imię dziewczynki. A teraz pochwaliła się zdjęciem z rodzinnej sesji noworodkowej. Agnieszka Kaczorowska jest zachwycona zdjęciami, co zdradziła w opisie pod fotografią:

Uważam, że takie sesje to mega pamiątka ❗️Mamy dzięki Ewelinie mnóstwo pięknych ujęć Malutkiej do rodzinnego albumu. A Wy co myślicie? Robiliście zdjęcia noworodkowe? Planujecie zrobić? - napisała na Instagramie Agnieszka Kaczorowska.