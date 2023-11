Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się swoim nowym domem! Ostatnio magazyn "Flesz" poinformował, że gwiazda serialu "Klan" i jej mąż Maciej Pela podjęli decyzję o sprzedaży mieszkania z ogródkiem na Saskiej Kępie w Warszawie i kupili wymarzony dom, do którego chcieliby przeprowadzić się już za cztery miesiące.

Teraz wynajęliśmy niewielkie mieszkanko i czekamy, aż do naszego domu będziemy mogli wpuścić ekipę remontową - Agnieszka Kaczorowska powiedziała Fleszowi.

Teraz aktorka i tancerka pokazała swoim fanom na Instagramie, jak wygląda jej nowy dom! Gniazdko Agnieszki i jej męża jeszcze nie jest wykończone, ale już robi wrażenie!

Agnieszka Kaczorowska w ostatnich miesiącach szykowała się na narodziny córki. Dziewczynka lada dzień pojawi się na świecie i jak już wiemy, za kilka miesięcy razem z rodzicami zamieszka w ich nowym domu. Agnieszka Kaczorowska opublikowała w sieci piękne zdjęcie, na którym razem z mężem pozuje w wymarzonym gniazdku!

Kilka miesięcy zawirowań mieszkaniowo-kredytowych, ale było warto!☺️ Jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami swojego miejsca na ziemi, miejsca, w którym stworzymy prawdziwy DOM dla naszej Pelakowej rodzinki.???? Jeszcze chwilka zanim się wprowadzimy, ale działamy i mimo niekończącej się sumy kosztów, to będziemy tyle pracować, aby było to miejsce wyjęte z naszych marzeń... a co ❗️- napisała na Instagramie.