Agnieszka Kaczorowska pokazała zdjęcie z córką

Agnieszka Kaczorowska pokazała urocze zdjęcie z córką! Dziecko tancerki przyszło na świat 26 lipca i od tamtej pory jej życie wywróciło się do góry nogami, o czym pisze także w najnowszym poście. Kaczorowska przyznaje wprost - oszalała na punkcie maleńkiej. Zobaczcie sami!

Agnieszka Kaczorowska-Pela urodziła niemal tydzień temu. Kilka dni później wraz z małą wróciła do domu, gdzie czekała na nich niespodzianka, przygotowana przez męża aktorki, Macieja Pelę. Pierwsze dni z dziewczynką były dla nich przełomowe:

Takie piękne wspominki mi z rana wysyłacie, pytając czy to ten sam poziom radości właśnie osiągnęłam…To zupełnie inny rodzaj radości i spełnienia. Teraz dochodzi ogromna matczyna miłość. Wtedy cel został osiągnięty, pewien rozdział skończony. Teraz wszystko się zaczyna - napisała Agnieszka Kaczorowska.

Teraz gwiazda pokazała urocze zdjęcie z córką! Na razie nie zdradza jej imienia:

Oszalałam z miłości do niej! ???? I choć czasem nie wiem czy jest noc czy jest dzień... i choć jeszcze nie rozumiem wszystkiego co mi komunikuje... to ja chcę już tylko TAK ! ???? Chcę być obok, chcę patrzeć na nią godzinami, chcę jej pomagać i zaspokajać jej potrzeby... po prostu chcę, aby była najszczęśliwsza na świecie !