Podczas drugiego dnia Polsat Super Hit Festiwalu jeden z koncertów poprowadziła Agnieszka Kaczorowska. To był jej debiut w roli konferansjerki na festiwalu muzycznym. Jak Agnieszka ocenia swój występ?

"Emocje związane z występem na scenie Opery Leśnej były ogromne. Najtrudniejszy był pierwszy krok, a potem szło już coraz łatwiej. To było duże wyzwanie, bo byłam w innej niż zwykle roli, ale nie ukrywam, że mi się spodobało. Myślałam, że nie będę się denerwować, ale trema przyszła przed samym koncertem. Myślę, że udało mi się jej nie poddać i czuję, że po tym przeżyciu już żadna scena mnie nie przerazi", powiedziała nam Agnieszka.

Agnieszka jest zadowolona ze swojego debiutu. Jak wypadła w oczach swoich szefów? Na tyle dobrze, że może liczyć na pracę w Polsacie!

“Po wygranej Kaczorowskiej z Krzysztofem Wieszczkiem Nina Terentiew postanowiła rzucić Agnieszkę od razu na głęboką wodę, dlatego poprowadziła jeden z koncertów festiwalu. To był dla niej test, który zdała pomyślnie! Obyło się bez wpadek, a do tego Agnieszka prezentowała się znakomicie. Co dalej? Obok Agnieszki Popielewicz i Pauliny Sykut ma prowadzić imprezy Polsatu. W wakacje odbywają się różne festiwale, które organizuje Polsat i Agnieszka znalazła się na liście gwiazd, które je poprowadzą”, zdradza nam osoba ze stacji.