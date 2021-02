Agnieszka Kaczorowska zachwyca się sobą w ciąży: "Lubię ten blask...". Reakcja fanów bezcenna

Agnieszka Kaczorowska jest w drugiej ciąży. Artystka uwielbia opowiadać o wspaniałym błogosławionym stanie. Choć początki nie były dla aktorki najłatwiejsze, ponieważ czuła się nieludzko zmęczona, po pierwszym trymestrze odżyła i teraz cieszy się tym wspaniałym czasem. Fani bez przerwy komentują, jak wspaniale wygląda, a ona także zachwyca się swoją aparycją, kobiecością i zaznacza: "Może ktoś pomyśli sobie, że to mało skromne... a niech myśli!". Musimy w tej kwestii przyznać jej rację!

Agnieszka Kaczorowska w połowie stycznia potwierdziła, że po raz drugi zostanie mamą. Jej dwuletnia córka Emilka będzie niedługo starszą siostrą i choć aktorka nie zdradziła jeszcze płci maleństwa, nie przeszkadza jej to w cieszeniu się błogosławionym stanem i dzieleniu się tym z gronem wiernych fanów.

Agnieszka uwielbia opowiadać na swoim śledzonym przez ponad 388 tys. osób instaramowym koncie o wyjątkowym stanie jakim jest ciąża. Gwiazda "Klanu" przeżywając go po raz drugi, jest szczęśliwa i o wiele bardziej świadoma. Fani zauważają, że dzięki drugiej ciąży aktorka kwitnie, trudno nie przyznać im racji! Ona sama postanowiła przyznać, że czuje, iż wewnątrz błyszczy:

Lubię ten blask...🌟 To taki blask, który zobaczyłam u siebie po raz pierwszy, będąc w ciąży z Emilką... na szczęście on nie mija wraz z urodzeniem dziecka.😉 Został i... powiem Wam szczerze, że nigdy nie czułam się tak piękną kobietą jak od kiedy jestem mamą.😌 Ten blask widać przy projektach, w których biorę udział, widzi go kamera, aparat... ale poza jakąkolwiek sceną zawodową, widzę go JA, w lustrze... i uwielbiam tak błyszczeć.🥰 - zapewnia Agnieszka.