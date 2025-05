Maciej Pela, były Agnieszki Kaczorowskiej, przyznał, jak doszło do pierwszego spotkania z Qczajem, z którym tancerka miała konflikt. Zdobył się na naprawdę odważny krok.

Konflikt między Agnieszką Kaczorowską a Qczajem (Danielem Kuczajem) wybuchł publicznie już dawno temu i trwał przez kilka miesięcy, angażując media i opinię publiczną. Początkowo dotyczył on kontrowersyjnego wpisu Kaczorowskiej na temat „mody na brzydotę”, który spotkał się z krytyką ze strony Qczaja. W odpowiedzi, Kaczorowska zarzuciła mu brak empatii i hipokryzję. Wkrótce potem pojawiły się kolejne oskarżenia z obu stron, dotyczące m.in. picia wina w drodze na spektakle i rzekomego nierespektowania granic. Qczaj twierdził, że Kaczorowska została zwolniona z Teatru Tu i Teraz za „nieszanowanie granic”. Z kolei Kaczorowska zaprzeczała tym oskarżeniom, nazywając je kłamstwami. Po serii wymian zdań w mediach społecznościowych, Qczaj ostatecznie zadeklarował zakończenie konfliktu, choć nie zamierzał przepraszać Kaczorowskiej. Kaczorowska z kolei stwierdziła, że nie chce angażować się w dalszą konfrontację i skupiła się na swoim życiu osobistym. Mimo zakończenia publicznej wymiany zdań, obie strony nie utrzymują ze sobą kontaktu.

Będąc w związku z Kaczorowską Maciej Pela oczywiście wspierał Agnieszkę, źle wypowiadając się o Qczaju, ale w domowym zaciszu. Poczuł się jednak z tym źle, postanowił więc do niego napisać, o czym opowiedział w rozmowie z Party.pl:

Daniel tak jak mi powiedział- on nie jest niczyim wrogiem (...) Ja do niego napisałem- słuchaj stary mam taką sprawę; ja o Tobie sie wypowiadałem niepochlebnie, mimo że to do Ciebie nie dotarło, bo to było w czterech ścianach(...)

- przyznał Maciej.