Agnieszka Kaczorowska jest bardzo czynna zawodowo. Jak w tym wszystkim odnajduje się w roli mamy? Jak radzi sobie z codziennymi, domowymi obowiązkami? W rozmowie z reporterem Party.pl zdradziła kulisy ze swojej codzienności. Wyznała, że nie zawsze jest kolorowo. Czasem pojawiają się łzy. Dlaczego? Wyjaśniła.

Życie tancerki wydaje się być idealne. Świetna praca, która jednocześnie jest największą życiową pasją, szczęśliwa rodzina, wspaniały mąż, urocze córki i brak powodów do zmartwień. Tymczasem rzeczywistość jest zgoła inna. Jakiś czas temu Agnieszka Kaczorowska zmagała się z wielkim hejtem w sieci. Wyznała także, że przez długi czas była zagubiona. Wiele jednak się zmieniło gdy ta została mamą. To właśnie córki nauczyły jej najwięcej, choć jak sama przyznaje, nie jest łatwo. Aktorka opowiedziała o ciężkich dniach, z jakimi się boryka:

Jednocześnie jednak przyznała, że macierzyństwo to piękna sprawa:

- Równolegle z tym wszystkim, co jest czasami przytłaczające i trudne, równolegle płynie w tym tyle wspaniałości z bycia rodzicem i tyle można z tego czerpać dla siebie, że szkoda by było, że niektórzy tylko i wyłącznie ze strachu, bo znają jedną część tego wszystkiego, rezygnowali z tego wszystkiego, co mogliby mieć piękne - podkreśliła w wywiadzie z Party.pl.