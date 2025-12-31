W 2025 roku małżeństwo Agnieszki Kaczorowskiej i Maćka Peli oficjalnie dobiegło końca, choć para rozstała się jesienią 2024 roku. Mimo iż nie jest tajemnicą, że rozeszli się w nienajlepszych stosunkach, zdecydowali o opiece naprzemiennej nad córeczkami. Jak odnajdują się w takim systemie? Tancerka zabrała głos.

Agnieszka Kaczorowska o macierzyństwie i zasadach w wychowaniu

Agnieszka Kaczorowska, aktorka i tancerka, znana m.in. z serialu "Klan", w rozmowie z Małgorzatą Ohme w programie "Life No Makeup" poruszyła temat macierzyństwa i wychowania swoich dwóch córek: 6-letniej Emilii i 4-letniej Gabrieli. Kaczorowska określiła siebie jako "konkretną mamę", która trzyma się jasno określonych zasad, ale jednocześnie stawia na bliskość, czułość i miłość. Jak podkreśliła, każda z jej córek ma inne potrzeby, ale wspólnym mianownikiem są zasady, które dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

Myślę, że jestem taką konkretną mamą. Bardzo trzymam zasady. Jestem ciepła: przytulajmy się, pocałujmy się, jest dużo takiej czułości, miłości i bliskości. Każda z moich dziewczynek ma trochę inaczej, każda czego innego potrzebuje, ale jestem też taka, że zasad trzeba się trzymać i bardzo tego pilnuję, więc one, mam nadzieję, czują się w tym bezpiecznie, bo wierzę w to, że dzieci, które mają granice i zasady, mają poczucie bezpieczeństwa

Jak wygląda relacja Kaczorowskiej z Maciejem Pelą po rozstaniu?

W trakcie wywiadu prowadząca program zauważyła, że Agnieszka Kaczorowska nie funkcjonuje w tradycyjnym modelu rodziny. Zapytana o relację z byłym mężem, Maciejem Pelą, artystka nie unikała tematu. Jej wypowiedź wskazuje na pozytywną współpracę pomiędzy byłymi partnerami, skupioną wokół dobra ich dzieci.

Kaczorowska przyznała, że ich relacja w kontekście rodzicielstwa działa jak dobrze funkcjonująca współpraca. Podkreśliła, że mimo zakończenia małżeństwa z Pelą, udało się wypracować porozumienie w kwestii wychowywania córek.

Myślę, że jeśli chodzi o dziewczynki, to gra, to jest współpraca. Dziewczyny też fajnie w tym wszystkim funkcjonują

Na łamach serwisu Goniec.pl Agnieszka Kaczorowska wyjaśniła również, dlaczego dotychczas nie zdecydowała się na ochrzczenie córek. Jej odpowiedź była krótka, ale dosadna:

Nie chodzę do kościoła, więc nie należę do Kościoła Katolickiego, co oznacza, że nie decyduję się na chrzest, tyle

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz/Fot. Anita Walczewska/East News

Zobacz także; Agnieszka Kaczorowska już nie zamierza tego ukrywać. "Bałam się wychodzić z domu"