W sobotni, listopadowy wieczór Agnieszka Kaczorowska pokusiła się o intymne wyznanie. Zrobiła to za sprawą Instagrama. Jej odbiorcy nie zostali obojętni wobec obszernego, instagramowego wpisu. Posypała się lawina wspierających i ciepłych komentarzy. Wszystko wskazuje na to, że tancerka jest naprawdę zadowolona ze zmian, jakie wprowadziła w swoje życie.

Agnieszka Kaczorowska wyznaje

Bez wątpienia to właśnie ona jest obecnie na tapeci w naszym rodzimym show-biznesie. Agnieszka Kaczorowska na przestrzeni ostatniogo czasu totalnie odmieniła swoje życie. Wszystko zaczeło się od decyzji, że chce się rozstać ze swoim mężem, Maciejem Pelą. Wówczas w sieci wybuchła internetowa wojna. Sami zainteresowani nie szczędzili sobie medialnych przepychanek. W ostatnim czasie jednak mocno komentowany jest udział Agnieszki Kaczorowskiej w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie w tanecznych zmaganiach mogliśmy ją oglądać wspólnie z obecnym partnerem, Marcinem Rogacewiczem. Pomimo faktu, że para już odpadła, przed nimi kolejne wspólne projekty, a gwiazda nie kryje zadowolenia.

Agnieszka Kaczorowska wspierana przez fanów

W sobotnie popołudnie zakochani podzielili się szczęśliwą nowiną. Wówczas okazało się, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz już w niedzielny poranek wystąpią w "Pytaniu na śniadanie". To właśnie tam porozmawiają o wspólnym spektaklu pod tytułem "7". Chwilę później na instagramowym profilu gwiazdy wylądował kolejny wpis, w którym odniosła się do życiowych zmian, jakie wprowadziła w ostatnim czasie. Gwiazda twierdzi, że wszystko układa sie dokładnie tak, jak powinno:

Od kiedy pamiętam, powtarzałam sobie, że nie ma rzeczy niemożliwych i to było moją wielką siłą napędową w tanecznej karierze sportowej… Myślę, że bez tego przekonania, nie sięgnęłabym po złoto na mistrzostwach świata😌Dziś z większą dojrzałością i bagażem doświadczeń, wiem, że nie ma rzeczy niemożliwych, ale też że WSZYSTKO JEST DOKŁADNIE TAK JAK MA BYĆ.Mam pełne zaufanie, że każde zdarzenie jest ważne, zmienia bieg rzeczywistości i nadaje nowego kierunku… odpowiedniego kierunku, najlepszego dla nas w tym momencie naszego życia. 😌Więc…niezmiennie robię swoje z wiarą i zaufaniem.🙏Tego też Wam życzę ! Z wiarą i zaufaniem ZAWSZE DO PRZODU! ❤️❤️❤️ czytamy.

Pod postem posypała się lawina wspierających komentarzy:

Wiara i zaufanie dają moc i energię do działania. ❤️❤️ Lepiej kroczyć własną drogą a nie taką którą ktoś nam każe. Pozdrawiam serdecznie❤️❤️

Gdy sypią Ci piach w oczy, pamiętaj, że wiatry bywają zmienne

Podziwiam za charakter za pójście do przodu mimo hejtu i zawiści. Zamknelas usta krytykom❤️

Jesteście ciekawi, co jutro powie w telewizji na żywo?

