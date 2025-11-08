Bez wątpienia Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to jedna z najbardziej kontrowersyjnych par w naszym rodzimym show-biznesie. Ta dwójka jednak nie kryje swojej miłości. Coraz częściej pokazują się publicznie, głośno i dumnie mówiąc o swoim uczuciu. Tym razem z kolei podzielili się radosną nowiną. O co chodzi? Koniecznie zobaczcie!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie kryją radości

Kiedy show-biznes usłyszał o nowej relacji Agnieszki Kaczorowskiej, w sieci wybuchła prawdziwa burza. Wszystko za sprawą programu "Królowa przetrwania" i zakończenia wieloletniego związku z Maciejem Pelą. Pomimo upływu czasu nowa relacja tancerki nadal wzbudza wielkie emocje w internautach. Ostatnio wszyscy mówili o tym, że półfinał "Tańca z Gwiazdami" będzie się musiał odbyć bez Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Ostateczną decyzją to właśnie oni musieli się pożegnać z tanecznym show. Para opuściła program z prawdziwym przytupem, żegnając się obszerną przemową. Pomimo tego, ta dwójka nie może narzekać na nudę. Jak się okazauje, w ich życiu sporo dzieje się także poza parkietem. Nie inczej było tym razem.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz już tego nie kryją

W sobotnie popołudnie zakochana para postanowiła podzielić się radosnymi wieściami. Zrobiła to za sprawą Instagrama. To właśnie tam na profilach aktorów pojawiło się wspólne zdjęcie. Ci nie kryli ekscytacji i postanowili przekazać radosne wieści. Jak się okazuje już jutro - w niedzielę, zakochani zasiądą na kanapie jednej ze śniadaniówek - pojawią się w "Pytaniu na Śniadanie". Nie bez powodu - to właśnie tam opowiedzą o swoim nowym spektaklu!

Jutro - niedziela, po godzinie 10-tej będziemy w Pytaniu na Śniadanie rozmawiać o naszym spektaklu 7. napisali.

Kto zasiądzie rano przed telewizorami, aby zobaczyć, co mają do powiedzenia?

