Agnieszka Kaczorowska to znana polska aktorka i tancerka, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w serialu "Klan" oraz występom w "Tańcu z Gwiazdami". Jej nowy partner, Marcin Rogacewicz, również jest aktorem. Publiczność zna go z wielu polskich produkcji filmowych i serialowych. Choć oboje są obecni w mediach od lat, dopiero niedawno ich nazwiska zaczęły pojawiać się obok siebie w kontekście życia prywatnego. Ich relacja od razu wzbudziła emocje, nie tylko ze względu na popularność, jaką cieszą się w show-biznesie, ale też przez wyraźną różnicę wieku Kaczorowska Rogacewicz, która stała się tematem publicznych dyskusji.

Gdzie i kiedy ujawnili swój związek?

Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza został oficjalnie ogłoszony podczas programu "Taniec z Gwiazdami". To właśnie na parkiecie tego show para po raz pierwszy pojawiła się razem w sposób sugerujący bliską relację. Później zostali przyłapani na wspólnym spacerze, co tylko wzmocniło medialne zainteresowanie ich związkiem. Para nie ukrywała już wtedy swoich uczuć, co potwierdzały kolejne publikacje i wspólne występy.

Ile lat różnicy dzieli Kaczorowską i Rogacewicza?

Największe emocje wśród fanów wywołała informacja o tym, że różnica wieku Kaczorowska Rogacewicz to aż 12 lat. Marcin Rogacewicz urodził się w 1980 roku, a Agnieszka Kaczorowska w 1992 roku. Choć w show-biznesie duże różnice wieku nie są niczym niezwykłym, ta konkretna relacja wzbudziła wiele komentarzy i zaskoczenie wśród obserwatorów.

Warto podkreślić, że Kaczorowska już wcześniej była związana z mężczyznami starszymi od siebie, jednak różnica wieku 12 lat z Rogacewiczem zwróciła szczególną uwagę fanów.

Jakie mają wspólne plany zawodowe?

Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza to nie tylko relacja prywatna, ale także zawodowa. Para planuje wspólny spektakl, którego premiera ma się odbyć w przyszłym roku. Jak zapowiedziała Kaczorowska w mediach społecznościowych, spektakl będzie opowiadał o miłości i uzdrowieniu.

Dodatkowo para wystąpiła razem w tegorocznej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Choć ich udział zakończył się, wcześniej niż oczekiwano, wywołał on szerokie dyskusje – nie tylko wśród fanów, ale i w samych mediach. Kaczorowska nie kryła swojego niezadowolenia z decyzji jurorów i odejścia z programu.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w "Tańcu z gwiazdami", fot. Wojciech Olkusnik/East News