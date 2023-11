Agnieszka Kaczorowska opublikowała na Instagramie długi wpis, w którym zdradza kulisy programu "Taniec z Gwiazdami". Tancerka informuje m.in., że przez udział w show nie miała czasu na życie prywatne. Gwiazda nie ukrywa również, że nie mogła znieść nagonki medialnej, która towarzyszyła jej w czasie występów w "TzG".

(...) To czego nie wiecie o TzG i zrozumieć pewnie mogą to tylko Ci, którzy się tam choćby na chwilę znaleźli, to fakt, że taniec jest tam tylko małym elementem. Ilość presji, czy cała nagonka medialna, która temu towarzyszy nie jest do zniesienia dla każdego...dlatego niektóre gwiazdy w głębi duszy poddają się po pierwszym czy drugim odcinku. Taniec jest dla każdego, ale to NIE JEST program dla każdego. Trzeba mieć bardzo silny kręgosłup i próbować bez względu na wszystko dobrze się tym bawić- napisała w oświadczeniu na Instagrame.